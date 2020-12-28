Жители Санкт-Петербурга стали чаще болеть коронавирусом в тяжелой форме. Об этом в понедельник, 28 декабря 2020 года, заявил первый заместитель городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана в эфире телеканала \\"Санкт-Петербург\\".- Из того объема поступающих пациентов мы видим, что, к сожалению, тяжесть все-таки увеличивается. Если брать соразмерно легкие, средние, тяжелые, то сейчас у нас 7% легких, 69% - средней степени тяжести и 24% - это в тяжелой степени поступающие, - отметил Сарана.Он добавил, что пациенты с коронавирусом стали моложе - 25-49 лет. Кроме инфекции у них его сопутствующие заболевания.На данный момент дома с коронавирусом находятся порядка 69 тысяч человек. Около 27,5 тысяч из них получили бесплатные лекарства.Тем временем в Смольном заявили, что ситуация с коронавирусом в Петербурге стабилизировалась, но все еще находится в тяжелом положении.