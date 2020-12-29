Власти Ленинградской области «сдали назад» и отменили «комендантский час», введенный для детей и подростков накануне. Лишь вечером 28 декабря было опубликовано постановление, подписанное губернатором Александром Дрозденко, по которому всем несовершеннолетним запрещалось в вечернее время выходить из дома без взрослых.- С 30 декабря по 10 января несовершеннолетним нельзя будет находиться с 21.00 до 06.00 на улицах, стадионах, в парках, в транспорте, в интернет-клубах, а также торговых и развлекательных центрах, - сообщала пресс-служба правительства региона.Учитывая, что весь указанный период приходился на новогодние праздники, ситуация сложилась неоднозначная. К слову, никакого наказания за нарушение «комендантского часа» предусмотрено не было. Впрочем, уже утром 29 декабря позиция руководства Ленобласти изменилась.- Ленинградская область отменит «комендантский час» для несовершеннолетних в новогодние праздники и зимние каникулы, - говорится в сообщении пресс-службы.