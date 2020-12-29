До наступления нового года остается всего три неполных дня и петербургские водители видимо поставили себе задачу: успеть разбить достаточное количество машин о Мост глупости, чтобы набралось круглое число - 200. Так, 29 декабря в аварию попала 198-я по счету «газель».- Чтоб успеть к Новому году набрать 200 застрявших машин, Мост глупости переходит в ежедневный режим. Вчера была 197-я, а сегодня 198-я! - пишет паблик с одноименным названием «Мост глупости».Впрочем, водитель грузовичка вовремя затормозил и машина лишь ткнулась высоким кузовом в низкую балку моста. Тем не менее, попытка была засчитана.Отметим, что это 23-е ДТП за год и третья авария за последние четыре дня. Накануне здесь помял будку кузова служебный грузовик РЖД, а в субботу, 26 числа, под мостом не прошел тентованный «Мерседес Спринтер».