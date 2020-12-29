В 2021 году в Санкт-Петербурге может сократиться количество проездных билетов, которые менее всего востребованы у горожан. Об этом во вторник, 29 декабря 2020 года, рассказали в комитете по транспорте.- Предлагается упразднить шесть видов проездных билетов: на 2, 4, 6, 7 суток; многоразовые проездные билеты на метро; некоторые виды месячных билетов для наземного транспорта; комбинированный билет на 10 поездок и бумажные абонементные проездные билеты, действующие в течение месяца, - пояснили в комитете.Эти проездные не востребованы у горожан. В целом в 2021 году планируется убрать из продажи 17 видов проездных билетов, оставив только 20.Также напомним, что с Нового года в Петербурге вырастет стоимость проезда на метро и наземном транспорте на 5 рублей. Данный тариф уже утвержден комитетом по транспорту.