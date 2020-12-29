В Комитете по транспорту Санкт-Петербурга предложили расширить действие проездного билета \\"Подорожник\\". Так, с 2021 года по карте можно будет расплатиться за поезд не только в городе, но и на пригородных маршрутах в Ленинградской области. Об планах комитет рассказал во вторник, 29 декабря 2020 года.- Эта идея не только соответствует пожеланиям пассажиров, несущих дополнительные расходы при совершении загородных поездок, но и позволит оптимизировать распределение пассажиропотоков между городскими и пригородными маршрутами, - отметили в комитете.Ранее \\"КП-Петербург\\" писала о том, что комитет планирует в 2021 году упразднить 17 разновидностей недостаточно востребованных проездных билетов, оставив только 20 видов. А также повысить стоимость проезда на метро до 60 рублей, в наземном транспорте до 55 рублей.