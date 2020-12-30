Жители Санкт-Петербурга продолжают внимательно следить за своим здоровьем и сдавать анализы на коронавирус, чтобы убедиться - есть у них инфекция или нет. Так, по данным Смольного на среду, 30 декабря 2020 года, обследование прошли еще более 34,7 тысяч горожан.- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 34763 человека. Под медицинским наблюдением находится 829 человек. Из них 365 - контактные, 464 - на самоизоляции, - рассказали в администрации Северной столицы.Напомним, что с ноября в Петербурге начался проект \\"Подвези врача\\". Автоволонтеры помогают медикам и развозят их на вызовы к больным. В акции участвуют 167 добровольцев. Они вместе с медиками помогли получить своевременную медицинскую помощь пациентам по 6162 адресам.Также с 30 декабря в городе закрылись все бары и рестораны. Им запрещено принимать гостей до 4 января.