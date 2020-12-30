Петербургская консерватория имени Римского-Корсакова успела до Нового года заключить контракт на реставрацию. В среду, 30 декабря 2020 года, на портале Госзакупок появился документ о соглашении между Северо-Западной дирекцией по строительству объектов культуры Минстроя и подрядчика \\"Политехстрой\\", который и займется работами в здании.- Стоимость реставрационных работ оценивается в 13,65 миллиардов рублей. Срок выполнения работ вместе с вводом в эксплуатацию — 25 декабря 2025 года, - говорится на сайте Госзакупок.Отметим, что вторым участником торгов стала также московская компания. ООО \\"Наследие\\" предложило отреставрировать консерваторию на 10 миллионов рублей дороже и проиграло.Реставрация здания на Театральной площади началось еще в 2014 году, однако до сих пор не завершилась. Один из подрядчиков в 2017 году получил более 191 миллионов рублей, однако работы так и не выполнил.