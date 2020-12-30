Суд Ломоносовского района Ленинграской области вынес вердикт в отношении депутата, которого 7 декабря 2020 года поймали за спиливанием рельсов с ж/д путей в районе форта «Красная Горка».- Мужчина дал признательные показания, активно способствовал установлению всех обстоятельств произошедшего, а так же принес официальные извинения РЖД и сделал пожертвования на счет одного из детских домов. Судом назначено ему наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей, -сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте Следкома России.Напомним, что депутат Лебяжинского сельского поселения вместе с напарником попался на том, что газовым резаком срезал рельсы с ж/д путей и грузил их в «Газель». По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору».По подсчетам РЖД, ущерб составил 15 тысяч рублей.Дело в отношении второго фигуранта выделено в отдельное производство.