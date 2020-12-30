Губернатор Санкт-Петербурга рассказал о начале строительства Широстной магистрали скоростного движения (ШМСД), деньги на первой этап которой дал федеральный центр. Соглашение о межбюджетном трансферте - из резервного фонда правительства России в бюджет города подписано 30 декабря.- Федеральное правительство могло бы отмахнуться: «у нас пандемия, а вы со своей широтной магистралью». Но если мы сегодня не начнем строить ШМСД, то через три-четыре года город просто-напросто встанет, - заявил Александр Беглов в эфире телеканала «Санкт-Петербург».Губернатор предложил представить, что было бы, не имей сейчас Петербург КАДа и ЗСД.Новая магистраль должна в перспективе соединить южные районы и центральную часть города с КАД в районе Кудрово и трассой «Кола» (Мурманское шоссе). На первый этап - Витебскую развязку, которая соединит ШМСД и ЗСД в районе Благодатной улицы и выделены средства.Общий размер помощи, пришедшей из федерального бюджета, составляет 999 млн 985 тыс. 600 рублей. Благодаря этому, первые сваи будут забиты уже в начале 2021 года.