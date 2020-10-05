На Восточный скоростной диаметр планируют выделить 10 миллиардов из федерального бюджета

Строительство нового скоростного шоссе должны начать уже в 2020 году. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербург может получить 10 миллиардов рублей из федерального бюджета. Средства планируется потратить на строительства первой очереди Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), она же Восточный скоростной диаметр. В секвестированном городском бюджете на начало стройки сейчас денег нет.

- Правительство России планирует выделить 10 миллиардов рублей на строительство участка длиной 3,4 км от ЗСД до Витебского проспекта, - пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

По сведениям издания, сдать готовый участок должны к 2024 году, а транши на его строительство будут поступать в течение трех лет. Начать стройку должны уже в 2020 году.

Напомним, что новая скоростная платная трасса должна начаться от своего прообраза - Западного скоростного диаметра в районе Благодатной улицы (планируется развязка с Новоизмайловским проспектом). Дальше она пойдет мимо Витебского проспекта, завернет в сторону Обводного канала и выйдет к Неве в створе Зольной/Гранитной улиц. Там должен появиться новый мост. Затем ШМСД протянут мимо улицы Коммуны до КАД в Районе Колтушского шоссе и затем трасса уйдет по территории Ленинградской области в сторону Мурманского шоссе.

Примерная трассировка ШМСД. Фото: Яндекс.Карты.

Общая длина Восточного диаметра составит около 30 километров, 17 из которых пройдут по Петербургу, а остальные - по Ленобласти.

На данный момент общая стоимость проекта оценивается в 183 миллиарда рублей. Строить ШМСД собираются по системе государственно-частного партнерства, как ЗСД, когда концессионер вносит часть средств и потом получает дорогу в пользование, устанавливая плату за проезд.

Предполагается, что 57 миллиардов на проект выделит федеральное правительство, а остальные деньги пойдут от частных инвесторов и из бюджетов Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Зато после окончания масштабной стройки появится еще один транзитный маршрут, способный разгрузить от пробок не только центр города, но и КАД. Точные сроки ввода ШМСД в строй не называются - негативное влияние оказал кризис, из-за которого бюджет на дорожные проекты сильно «похудел», но изначально построить трассу планировали за 3,5 года.