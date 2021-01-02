Некто сбросил в реку Карповку почти сотню багетов. Об этом сообщил петербуржец, состоящий в группе «Петроградская диаспора» в Facebook. Судя по фотографиям, хлеб прибило к одному из лестничных спусков набережной, где еще не растаял лед. Место уже облюбовали утки, голуби и другие птицы.- На Карповке напротив монастыря (Иоанновского – Прим. ред.) в воде плавает масса хлеба. Без комментариев! – пишет раздосадованный местный житель.Комментаторы новости возмущаются массовым сбросом багетов и пытаются понять, в чем причина произошедшего. Впрочем, некоторые находят возможность и для юмора.- Утиный чрезмерный новогодний стол! – пошутил один из жителей района.Комитет по природопользованию инцидент пока официально не комментировал. Добавим, что ранее петербуржцев просили не подкармливать птиц хлебом, который является не самой лучшей пищей для них.