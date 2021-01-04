Краснокнижная росомаха попалась на глаза людям в Ленинградской области. Стоит уточнить, что это хищное млекопитающее крайне редкое для 47-го региона, так что встреча с ним поистине значимое событие. Видеозаписью бегущего параллельно со снегоходом животного поделились в пресс-службе правительства Ленобласти.- Просто полюбуйтесь на росомаху в Вепсском лесу (территория охраняемого национального заповедника – Прим. ред.). Животное очень редкое для Ленобласти, занесено в региональную Красную книгу. Съемку вел Сергей Смирнов из администрации природного парка, - рассказывают власти 47-го региона в своем Telegram-канале.Добавим, что ранее в Ленобласти заметили огромного кабана-секача, который прогуливался под покровом ночи по Нижне-Свирскому государственному заповеднику. К фотоловушке животное отнеслось благосклонно.