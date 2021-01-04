С 7 по 10 января театры Санкт-Петербурга покажут больше 30 спектаклей для горожан. Напомним, что ранее Смольный смягчил ограничения по коронавирусу для культурных учреждений, позволив им работать в конце праздников.Театры уже оперативно озвучили афишу. Например, в Александрийском пройдут балетные спектакли по «Щелкунчику» и «Лебединому озеру». Также в Рождество откроют двери и ряд других известных городских театров: Мариинский, имени Ленсовета, комедии имени Акимова, имени Андрея Миронова, Михайловский, ТЮЗ имени Брянцева.По словам губернатора Александра Беглова, важно хотя бы на пару дней подарить юным петербуржцам ощущение праздника.- Мы даем возможность детям побывать на спектаклях. При этом театры должны работать со строгим соблюдением санитарных требований. В зале должно быть не больше 25% зрителей от общей вместимости. Будет вестись контроль за работой театров, - цитируют Беглова в пресс-службе Смольного.Часть рождественской афиши можно посмотреть на сайте администрации Санкт-Петербурга по ссылке.