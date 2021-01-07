Только 3005 новых случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Санкт-Петербурге за минувшие сутки. Это на 339 меньше, чем накануне и примерно на 700, чем в последние недели. До этого резкое снижение было отмечено 6 января (-308 случаев по отношению к 5 числу).- По состоянию на утро 7 января России выявлен 23 541 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Из них 4871 - в Москве, 3005 - в Санкт-Петербурге, - сообщает портал «Стопкоронавирус».Однако, на данные показатели сильно влияют новогодние праздники, когда количество обследований на наличие «ковида» также существенно упало. В Петербурге за сутки тестируют около 20 тысяч человек, что вдвое меньше обычного.В Смольном уже заявляли об опасениях по росту заражаемости после каникул.- Это эффект праздников. Ждем после окончания праздников три новые волны. Посмотрим, что случится после Нового года, после Рождества и после возвращения людей из отпусков, - заявлял вице-губернатор Евгений Елин при посещении Рождественской ярмарки.Всего с начала пандемии в городе на Неве отмечены 267 002 заболевших «ковидом». 160 335 из них выздоровели (+ 1836 за сутки), а 8204 - скончались (+69).В активном состоянии болезни находятся уже 98 463 петербуржца.