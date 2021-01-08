Переправа на пересечении Софийской улицы и Ленсоветской дороги является одним из самых «богатых» на аварии мест в Петербурге. После того, как здесь появился так называемый «мост глупости», счет ДТП пошел на сотни. И все из-за того, что высокие транспортные средства застревают под путепроводом.Решить проблему помогла бы реконструкция моста, однако, как отметили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, пока никаких работ на этом месте не планируется. А причиной тому – отсутствие финансирования.Также в комитете напомнили, что водителям стоит внимательно оценить габариты автомобиля прежде, чем заезжать под мост на Софийской. Кроме того, там установлены предупреждающие знаки и разметка.Напомним, «мост глупости» появился в Санкт-Петербурге в 2009 году. Но считать застрявшие под ним машины начали гораздо позже. Так, жители Северной столицы уже насчитали порядка 200 «негабаритных» ДТП.