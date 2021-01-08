Пожар в девятиэтажке на улице Генерала Симоняка в Кировском районе Петербурга случился поздним вечером в четверг, 7 января. Внезапно на втором этаже вспыхнула квартира. Как сообщили в главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу, возгорание началось в одной из комнат площадью 12 квадратных метров. Огнем было охвачено около половины помещения.К сожалению, не обошлось без пострадавших. На месте происшествия пожарные обнаружили молодого мужчину, которому на вид было около сорока лет. Он лежал без движения среди горящей мебели. Однако пострадавший был еще жив. Сотрудники МЧС незамедлительно эвакуировали его из полыхающей квартиры.Мужчину, который получил серьезные ожоги по всему телу, срочно госпитализировали в одну из больниц Санкт-Петербурга. Справиться с огнем пожарным удалось в 23.27.