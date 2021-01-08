В городе на Неве продолжает свирепствовать пандемия коронавируса. На этот раз за минувшие сутки в Северной столице число заболевших выросло – опасную инфекцию подхватили 3017 человек. Накануне эта цифра составила 3005. Как сообщает оперативный штаб по борьбе с этим заболеванием, в общей сложности с начала пандемии коронавирусом заболели 270 019 петербуржцев.- Есть и положительная статистик. За прошлые сутки от ковида вылечились 1756 человек, - передают в оперативном штабе. – Таким образом, общее число выздоровевших составляет 162 091 человек.К сожалению, не обошлось и без печальных новостей: за последние сутки от коронавируса умерли 55 жителей Северной столицы. Всего с начала пандемии ковид унес жизни 8259 человек.А меж тем, в Петербурге продолжают тестировать людей на наличие опасной инфекции. За минувшие сутки тест на коронавирус сдали свыше 18 тысяч человек.