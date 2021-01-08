Экстремальные новогодние забавы обернулись трагедией для двоих жителей Ленобласти. Все случилось 6 января в Тосненском районе. Двое друзей решили с ветерком прокатиться по деревне Исаково. Один из товарищей сел за руль автомобиля, а второй занял место на импровизированных санях, привязанных к машине. По сути, это была крышка капота, которая держалась на тросе.- При выполнении правого поворота импровизированные сани вынесло на полосу, предназначенную для встречного движения, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. - В результате 28-летний мужчина, сидевший на «санях», столкнулся с отечественной легковушкой и погиб на месте от полученных травм.Как сообщают полицейские, машиной, к которой были привязаны сани, управлял 27-летний мужчина без водительских прав. На момент трагедии он был изрядно пьян. В данный момент полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.