Рождественские гуляния обернулись бедой для семьи из Всеволожского района Ленобласти. 7 января отец вместе с трехлетним сыном решили покататься с горки на ватрушке. Поначалу веселье ничто не омрачало, но в какой-то момент ситуация стала опасной. В результате малыш неудачного «заезда» ребенок сильно ударился головой и получил множественные травмы. Медики, которые сразу же прибыли на место происшествия, госпитализировали малыша в одну из городских больниц.Что именно произошло в тот роковой день, сейчас выясняют сотрудники Следственного комитета России по Ленинградской области. Они проводят проверку по факту случившегося.Напомним, за последние сутки это уже третий случай, когда дети получают серьезные травмы во время катания на ватрушках. Подобная ситуация также произошла в токсовском зубровнике и Муринском парке.