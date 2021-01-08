Неприятное событие для жителей Васильевского острова случилось в пятницу, 8 января. Из-за повреждения трубы без отопления остались несколько жилых домов на улицах Наличная и Нахимова. Об этом сообщается в группе «ВКонтакте» «Неизданное | Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу «Теплосети».Также сообщается, что дефект на трубопроводе был обнаружен рабочими около 11 часов утра. Тогда, чтобы не допустить серьезную коммунальную аварию, было принято решение провести срочный ремонт поврежденной трубы – вырезать непригодный ее участок и заменить его на новый. Предварительно об экстренных работах предупредили сотрудников управляющих компаний, которые в данный момент пристально следят за ходом ремонта.Ожидается, что работы должны завершиться к вечеру. Запустить систему отопления в штатном режиме на Васильевском острове планируется примерно к 19.30.