Страшная трагедия случилась в пятницу вечером, 8 ноября, в Ломоносовском районе Ленинградской области. Как сообщает региональное управления МЧС России, недалеко от деревни Ильино разбился легкомоторный самолет. В соцсетях уже появились фото с места авиакатастрофы, их публикуют очевидцы.Как стало известно, на борту частного воздушного судна находились четверо пассажиров. Трое из них погибли на месте происшествия. Выжить удалось только ребенку. Его экстренно госпитализировали.Сообщается, что потерпевший крушение самолет вылетел с аэродрома в Гостилицах. Однако спустя несколько минут воздушное судно резко рухнуло на землю. В данный момент на месте трагедии работают сотрудники МЧС и Следственного комитета. Все обстоятельство произошедшего выясняются.