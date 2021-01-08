Столкновение двух частных легкомоторных самолетов случилось в пятницу, 8 января, на аэродроме в Гостилицах. Воздушные суда Cessna и Piper взмыли в небо практически одновременно, однако почти сразу произошел удар. В результате пилоту Cessna удалось кое-как посадить поврежденный самолет, а вот летчик на Piper и двое его пассажиров скончались на месте.Позже «КП-Петербург» стало известно, что одним из погибших был Николай Иванов, который был сотрудником Агентства внешнего транспорта Петербурга. Коллеги Иванова уверяют, что он занимался полетами только в свободное от работы время. Более того, в кресле пилота мужчина успел налетать большое число часов.В данный момент проверку по факту случившегося проводит Северо-Западная транспортная прокуратура. Сотрудники выясняют все обстоятельства, которые привели к трагедии. Также в Северо-Западном следственном управлении СК РФ уже завели уголовное дело по статье \\"Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц\\".