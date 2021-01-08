Пушистая белочка, которая вполне могла бы стать прототипом небезызвестной героини мультфильма «Ледниковый период», в пятницу попала в объективы фотокамеры. Кадры с хвостатой красавицей появились в группе «Грибы и Грибники СПб». На снимках видно, как лесная жительница носится со своим орехом по снегу, а порой даже кажется, что она пытается его зарыть – аккурат как в мультике.- Белочки резвились, прыгая с ветки на ветку, бегали по снегу и забирались на каждое дерево, где висит кормушка, заглядывая, есть ли орешки, - говорится в посте с фотографиями. - При этом, искали они целенаправленно грецкие. Находя, сразу хапали и, забравшись повыше, приступали к безжалостному поеданию, да так, что скорлупа летела в разные стороны.Как пишет автор поста, лесные жительницы Всеволожского района весьма привередливы в своих предпочтениях. И если грецкие орехи пришлись им по душе, то на фундук белки почти не реагировали. А на семечки, арахис и яблоки тем более.