В субботу днем, 9 января, в Василеостровском районе Петербурга произошел пожар. Тушить одноэтажное здание на Косой линии, 24/25 уже направились пожарные, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу. Над строением, которое расположено неподалеку от «Адмиралтейских верфей», заметили черный столб дыма и очевидцы. Фотографиями петербуржцы поделились в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».Как отмечает пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, к пожару привел розлив дизельного топлива – в здании проводили заправку модульной котельной. Возгорание произошло на площади в 80 квадратных метров. Сообщается также, что здание частично заброшенное, а частично складское, принадлежность его уточняется. Информации о пострадавших пока нет.