Власти Санкт-Петербурга будут увеличивать количество прививочных пунктов, где жители города смогут получить вакцину от коронавируса. Если сейчас уколы ставят в 70 поликлиниках Северной столицы, то в будущем таких мест станет более сотни.- Сейчас при поликлиниках открыто 70 прививочных пунктов. Необходимо развернуть дополнительные. Всего их должно быть больше ста, - заявил губернатор Александр Беглов.По его поручению чиновники Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле провели работу с городскими предприятиями. И на данный момент шесть первых организаций получили соответствующие разрешения и запасы вакцины, чтобы начать прививать сотрудников на своей территории.40 предприятий готовы организовать прививочные кабинеты в ближайшее время, а еще 15 договорились о вакцинации сотрудников в частных или государственных клиниках. Это даст около 112 тысяч привитых работников.Но пока, на 11 января, от коронавирусной инфекции привито 13 692 петербуржца, из которых полностью закончили цикл 384 человека. Всего в город поступило 22 692 дозы вакцины. Еще 88 000 доз прибудут до конца месяца.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Телефоны для записи на вакцинацию от коронавируса в Санкт-Петербурге: Комздрав опубликовал номера 70 медпунктов«Комсомолка» узнала телефоны для записи на вакцинацию от коронавируса в Санкт-Петербурге (подробности)