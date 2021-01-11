Синоптики рассказали о том, какой будет погода на 12 января 2021 года в Санкт-Петербурге. Если в Ленинградской области обещают морозы до минус 30 градусов и метели, то в Северной столице пока обстановка более щадящая. Небо во вторник привычно затянется облаками. Временами пройдет небольшой снег.- Также днем можно ждать слабую метель. Ветер будет юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит от -11 до -13 градусов, а днем – от -7 до -9. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет слабо понижаться, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».Ранее «КП-Петербург» рассказала, как экстренные службы провели новогодние каникулы в городе. Не обошлось и без печальных последствий зимних «забав» вроде опасного катания на ватрушках.