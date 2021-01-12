В Санкт-Петербурге следственный комитет после проведенной проверки возбудил уголовное дело в связи с гибелью 40-летней женщины и ее 8-летней дочери в пожаре, произошедшем утром 12 января 2021 года. Специалисты квалифицировали трагедию по части 3 статьи 109 УК РФ- причинение смерти по неосторожности.- В настоящее время проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели и очевидцы, назначены необходимые экспертизы, осуществляются мероприятия направленные на установление всех обстоятельств происшедшего, - рассказали в комитете.Пожар начался в трехкомнатной квартире на четвертом этаже 10-этажного дома номер 8 по улице Чудновского в Невском районе. Спасатели очень быстро приехали на место и эвакуировали мать с ребенком. Однако обе скончались в машине скорой помощи.По предварительным данным, пожар начался из-за неаккуратного обращения с огнем. Мать и дочь задохнулись угарным газом.