Сервис-агрегатор такси «СитиМобил» пожизненно заблокировал водителя-мигранта, который занимался мастурбацией прямо во время поездки в аэропорт Пулково. Находившаяся в салоне девушка-пассажирка была шокирована произошедшим., но сняла происходящее на камеру телефона и выложила в соцсети.- Мы выехали на Пулковское шоссе, таксист резко остановил машину, отстегнул ремень, включил порно на телефоне и сказал: «Сейчас, девушка, пару минут», - рассказала «КП-Петербург» сама пострадавшая.Себя она посчитала «морально изнасилованной». В службе такси на ее обращение вернули деньги за поездку и извинились. А потом прислали комментарий в редакцию «КП».- Мы шокированы, поэтому мы проведем тщательный аудит всех водителей, подключенных к нам через этот таксопарк. Также мы планируем пересмотреть правила отбора и подготовки водителей, чтобы исключить подобные ситуации, - заявили в пресс-службе компании.