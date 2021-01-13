Утро среды, 13 января 2021 года, в Санкт-Петербурга началось с пожара. На Муринской дороге, ведущей в Рыбацкое, в восьмом часу произошло возгорание в одном из ангаров. Пламя быстро охватило всю постройку, густым дымом заволокло округу. Очевидцы вызвали на место бригаду спасателей и рассказали о произошедшем в социальной сети.- Горит ангар на Муринской дороге, дорога в Рыбацкое пострадавших нет, пожарные приехали ждали 15 минут, - рассказали свидетели пожара.Как именно начался пожар, очевидцы не сообщают. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправного обогревателя.Сейчас на месте работают спасатели. После специалисты установят причину возгорания.Напомним, что накануне утром, 12 января, женщина с ребенком погибли в пожаре на улице Чудновского - задохнулись угарным газом. Следственный комитет возбудил уголовное дело - причинение смерти по неосторожности.