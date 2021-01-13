Вслед за петербургскими предприятиями, к системной вакцинации от коронавируса подключаются и городские вузы. Одним из первых должен стать Политехнический университет Петра Великого, где будет открыт прививочный центр для студентов и сотрудников.- В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого началась системная кампания по вакцинации от коронавируса Руководство СПбПУ также направило в Администрацию города письмо с просьбой разрешить организовать собственный профильный прививочный центр. Предполагается, что он будет организован на базе поликлиники № 76 и начнет работать с 6 февраля – к началу нового семестра, - сообщает пресс-служба вуза.Напомним, что на данный момент в Петербурге имеется 70 пунктов вакцинации, однако этого недостаточно и губернатор города Александр Беглов потребовал увеличить их количество.В частности, свои прививочные кабинеты организуют Адмиралтейские верфи, Балтийский завод, Средне-Невский судостроительный завод, Центр технологии судостроения и судоремонта, а также два автомобильных завода: Nissan и Toyota.