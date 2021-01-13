Морозы в Санкт-Петербурге крепчают, поэтому любимцы горожан нерпы Шлиссик и Крошик, решившие жить с людьми, отправились с улицы в теплый бассейн Центра реабилитации ластоногих. Сейчас они либо ползают по первому этажу своего блока, либо купаются, пока за окном температура до минус 20 градусов, а на Финском заливе еще ниже. Однако такая погода благоприятна для жизни диких нерп.- Если так дело пойдет и дальше, то появятся условия для будущего сезона размножения этих редких животных. Конечно, ситуация может поменяться в худшую сторону, как и происходило в предыдущие годы: морозы могут отступить и образование льда может прекратиться, могут начаться штормы, ломающие ледовые поля, а снега на льду может не быть, - делятся в группе Фонда друзей балтийской нерпы во «Вконтакте».По словам экспертов, не всем нерпам нравятся такие холода, поэтому они решили поберечь здоровье Крошика и Шлиссика.