В Санкт-Петербурге за 2020 год собрали больше 700 литров плазмы, предназначенной для лечения пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии здоровья. Ее сдавали в специальных медучреждениях добровольцы, переболевшие инфекцией. Некоторые доноры проявили особую активность заслуживающую уважения.- С 7 мая 2020 года по 30 декабря 2020 года учреждениями службы крови заготовлено больше 708 литров антиковидной плазмы, из них 467 литров выдано в 10 лечебных учреждений Санкт-Петербурга. Всего осуществлено 1200 донаций, при чем некоторые доноры сдали плазму больше 5 раз, - рассказали в Координационном совете по борьбе с COVID-19 Северной столице.Напомним, по данным на лето минувшего года, от коронавируса вылечились 60 человек именно благодаря переливанию плазмы. Свежие данные на зиму пока не сообщались.