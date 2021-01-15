Крещенские купания в Северной столице все же состоятся. Купели будут оборудованы в каждом районе города, в том числе – у Петропавловской крепости, которая пользуется у жителей наибольшей популярностью. Планируется, что ее освятит метрополит Варсонофий. Как отметил начальник Центра ГИМС МЧС России по Петербургу Александр Радько, купания в этом году будут проводить с соблюдением всех «антикоронавирусных» норм.- Купели будут работать только в определенное время. Всех, кто придет после их закрытия, к купаниям не допустят, - подчеркнул он. – Однако если появится очередь, работа будет вестись до последнего человека, который хочет искупаться. Для нас важно, чтобы в этот день не было несчастных случаев.У каждой проруби будут дежурить спасатели врачи, сотрудники ГУ МЧС. Также специалисты оборудуют теплые палатки для переодевания. Их время от времени будут дезинфицировать. Сколько всего купелей в этом году будет в городе, пока уточнаяется. Информация появится 17-го января на сайте регионального управления МЧС.