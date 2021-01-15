Смольнинский районный суд посадил под домашний арест бизнесмена и бывшего сенатора от Ненецкого автономного округа Александра Сабадаша, которого обвиняют в совершении 10 преступлений по уголовной статье за мошенничество и 2 преступлениях из-за отмывания денег. Если быть точнее, следователи считают, что в 2013 году он похитил у банка «Таврический» 458 млн рублей, а позже легализовал фиктивные международные контракты по поставке форм для производства стеклотары на общую сумму почти в 500 млн рублей.- Следователь просил заключить обвиняемого под стражу, указывая на отсутствие местонахождения похищенных денег, финансовые возможности для выезда из России и подкупа свидетелей. Кроме того, Сабадашу принадлежат два самолета Gulfstream G550 и Gulfstream G200, зарегистрированные на острове Мэн (недалеко от Англии – Прим. ред.), - рассказывают в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.Сам Сабадаш просил домашний арест или залог в 1 млн рублей. Судья выбрал первое. Дома бизнесмен просидит по 7 марта 2021 года. Ранее его этапировали в Санкт-Петербург из Курска.