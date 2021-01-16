В Санкт-Петербурге вновь резко выросло количество тех, кто обратился за медицинской помощью с подтвержденным диагнозом «ковид-19». Правда, если сутки назад этот показатель составлял +181%, то сейчас он вдвое меньше.- Динамика по отношению к аналогичному дню прошлой недели составила +78,85%, - говорится в ежедневной справке, публикуемой Смольным.Если брать в цифровом выражении, то 9 января к врачам обратились 2033 больных, а 16 числа их было уже 3636. Впрочем, ничего удивительного в этом нет. Специалисты ожидали таких результатов и называли резкое падение в начале января эффектом праздников. Люди хотели провести каникулы вместе с родными и терпели до последнего.Отметим, что по сведениям портала «Стопкоронавирус», куда стекаются данные с региональных оперативных штабов (в Петербурге их отправляет управление Роспотребназдора), на утро 16 января зафиксировано 3253 новых случая заболевания коронавирусной инфекции.