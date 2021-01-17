Администрация Калининского района Санкт-Петербурга инициировала в своей официальной группе во «ВКонтакте» опрос, посвященный появлению нового дельфинария взамен того, что закрылся в прошлом году. Причиной закрытия стала продажа здания на Крестовском.Сейчас «Санкт-Петербургский дельфинарий» планирует построить в городе новый комплекс. Под него город предложил четыре участка в Приморском и Красносельском районах, Купчине и в Петергофе.- Представители дельфинария предложили встречный вариант - участок на пересечении улиц Бутлерова и Верности, где запланировано строительство спортивного комплекса, - ответили в районной администрации. – Но многие специалисты называют этот вариант неудачным с точки зрения повышения нагрузки на трафик, который и без этого напряженный в районе метро «Академическая».Параллельно в сети появилась петиция против дельфинария.И вот, 12 января власти инициировали опрос. Подвести итоги планируют сегодня в 23:00. По данным на 16:40, в онлайн-опросе поучаствовало 6 903 человека. Из них 21 процент появление дельфинария в Петербурге поддержали. Почти 4 процента выступили против и добавили, что им хватает океанариума и зоопарка. Еще 2,5 процента идею дельфинария в целом поддержали, но не у «Академки», где возникнет постоянная пробка.Но абсолютное большинство опрошенных – более 71 процента – высказались против появления дельфинария вообще. В трактовке таких проголосовавших, дельфинарий – это тюрьма для дельфинов.