Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил в Законодательное собрание кандидатуру Станислава Казарина для согласования на пост вице-губернатора города. Об этом Смольный сообщил в понедельник, 18 января 2021 года.- Предлагается, чтобы Казарин занял должность вице-губернатора города, отвечающего за решение вопросов информатизации и связи, - рассказали в администрации Северной столицы.Известно, что с 20 декабря 2019 года Казарин занимает пост председателя Комитета по информатизации и связи.Напомним, что ранее сообщалось о том, что Беглов предложил на пост вице-губернатора Санкт-Петербурга, отвечающего за решение вопросов культуры и спорта, сына директора Эрмитажа Михаила Пиотровского Бориса. На данный момент он работает первым заместителем председателя Комитета по культуре города.