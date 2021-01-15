Сын директора Эрмитажа Михаила Пиотровского Борис, занимающий с 14 сентября 2020 года должность первого заместителя председателя Комитета по культуре, может стать новым вице-губернатором Санкт-Петербурга.- Александр Беглов направил в Законодательное Собрание представление на согласование Бориса Пиотровского на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, отвечающего за решение вопросов культуры и спорта, - сообщает пресс-служба Смольного.Вместе с Пиотровским депутатам городского парламента предстоит утвердить или отклонить кандидатуру и Сергея Дрегваля – на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, отвечающего за решение вопросов энергетики и тарифного регулирования.Ранее Дрегваль работал в ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала», а с 23 ноября 2020 года занимает пост советника губернатора Санкт-Петербурга.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Сын Пиотровского выпускает книги, а дочь Кинчева стала актрисой: Дети звезд - кто ониМы нашли наследников известных деятелей культуры и искусства, за которых точно не может быть стыдно (подробности)Председатель комитета по культуре - о назначении Бориса Пиотровского своим замом: «У него есть шанс сделать много хорошего для города»Константин Сухенко отметил, что вся его новая команда - люди одного возраста, которым будет интересно работать вместе (подробности)