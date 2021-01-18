18 января, в крещенский Сочельник, в часовне-музее храма Спас на Крови представили новую работу художника Александра Крылова. Впервые посетителям будет доступна монументальная икона из янтаря «Крещение». Она также пополнила экспозицию уже проходящей там выставки мастера «Гимн солнечному камню». Александр Крылов работал над новым произведением в течение последнего года и сумел завершить его непосредственно перед православным праздником.Икона размером 145 на 111 сантиметров создана из натурального балтийского янтаря. Фон выполнен методом мозаичного набора, а фигуры в технике рельефа.– Экспонат займет почетное место на выставке среди других монументальных икон, таких как Троица ветхозаветная, Спаситель на троне с предстоящими, святой благоверный великий князь Александр Невский, Иконы Божией матери «Донская», «Иверская», «Владимирская», «Казанская», – рассказали в музее.Увидеть выставку в музее-часовне Спаса на Крови можно до 31 марта.