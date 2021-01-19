В Межведомственном координационном совете по борьбе с коронавирусом в Санкт-Петербурге ждут, что эпидемиологическая ситуация прояснится в городе в течение трех следующих недель. Эксперты смогут понять, как именно скажутся новогодние праздники – «качнется» ли показатель заболеваемости в худшую или лучшую сторону. Пока что число заражений уже стало больше на 65% по сравнению с началом предыдущей недели.- Динамика распространения инфекции, а с ней и показатель ежедневных госпитализаций, может пойти в рост снова, так как у горожан, заразившихся COVID-19 после выхода на работу и учебу в первые постпраздничные дни, заболевание может начать проявляться только сейчас и даже позже, например, в период от среднего до максимального инкубационного периода, - поясняет «Мойка78» со ссылкой на Координационный совет.В итоге система здравоохранения Санкт-Петербурга будет ждать возможных «сюрпризов». Ранее губернатор Александр Беглов рассказал, как проходит в последние дни вакцинация горожан и в очередной раз призвал соблюдать меры санитарной безопасности в сложный период.