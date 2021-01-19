Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга отправил под арест 50-летнего бомжа, который 16 января с ножом напал на 96-летнюю пенсионерку в парадной дома на 4-й линии В.О. и едва не убил. Женщину спасли двое соседей - отец и сын, оказавшихся полицейскими.- Мы были дома, когда услышали крики на лестничной площадке, подскочили. Сын побежал вперед, слышу его голов: «Что ты делаешь?!». Подошел, а он оттаскивает мужчину. Сын крикнул мне, что у него нож. Рядом лежала пенсионерка, она была ранена, - рассказал «КП-Петербург» один из героев инцидента.По словам мужчины, нападавший был неадекватен, возможно под действием препаратов. Его пришлось пару раз ударить оказавшейся на лестнице лопатой, чтобы успокоить.Потом на место прибыл наряд полиции и медики. Раненную блокадницу срочно госпитализировали, а грабителя задержали.Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Против ареста до суда он не возражал.