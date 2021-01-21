Новые вице-губернаторы Санкт-Петербурга приступили к работе

Борис Пиотровский вступил в должность вице-губернатора Санкт-Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Все три новых вице-губернатора Санкт-Петербурга, кандидатуры которых 20 января утвердили депутаты городского Заксобрания, приступили к работе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Северной столицы.

- Губернатор Александр Беглов внес изменения в постановление «О формировании Правительства Санкт-Петербурга» и распоряжение «О распределении обязанностей между вице-губернаторами Санкт-Петербурга», - говорится в информации Смольного.

В числе новых назначенцев оказались Борис Пиотровский, Сергей Дрегваль и Станислав Казарин.

Казарин в правительстве города будет отвечать за вопросы информатизации и связи, а также развитие садоводства и огородничества.

В зоне ответственности Древгаля - вопросы энергетики и тарифов. Он будет курировать Комитет по энергетике и инженерному обеспечению и Комитет по тарифам Санкт Петербурга.

А сын директора Эрмитажа Михаила Пиотровского Борис стал вице-губернатором по вопросам культуры и спорта и будет курировать соответствующие комитеты.