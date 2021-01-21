Число тестирований на коронавирус за сутки выросло на 20% в Санкт-Петербурге

Еще более 31 тысячи человек обследованы на коронавирус в Петербурге за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За последние сутки в Санкт-Петербурге на 20 процентов выросло число людей, которым было необходимо обследоваться на наличие коронавирусной инфекции. По данным Смольного на четверг, 21 января 2021 года, накануне медицинские центры обследовали более 31 тысячи человек.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 31108 человек, - сообщили в администрации города.

Напомним, что в начале недели эпидемия в Петербурге переступила очередную отметку в 300 тысяч всех заболевших. Ежедневный прирост последние пару месяцев в среднем по 3,3 тысячи человек.

Однако ситуация остается под контролем. Накануне Смольный сообщил, что число свободных коек в инфекционных стационарах стало рекордно большим в Санкт-Петербурге с начала 2021 года. По данным на 20 января, для пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией вакантны 3346 мест.