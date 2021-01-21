Поездку голым на капоте машины по центру Петербурга суд оценил в 500 рублей

Голой "свадебной куклой" оказался 20-летний житель Кудрово. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге суд оценил поездку 20-летнего жителя Кудрово Акмала голым на капоте "Жигулей" по центру города. Напомним, что видео покатушек двух друзей широко разошлось по соцсетям. На нем парень почти в чем мать родила едет на капоте машины с широко расставленными ногами. В руке у него бутылка, судя по всему, со спиртным. Парни, чтобы их не вычислили, сняли номера с машины. Однако полицейские все равно нашли дерзких лихачей.

- В социальной сети сотрудники полиции выявили видеозапись, на которой было запечатлено грубое нарушение ПДД: молодой человек, подражая свадебной кукле, без ленточек, но с бутылкой в руке, ехал на капоте автомобиля ВАЗ по одной из центральных улиц Санкт-Петербурга, - сообщали ранее в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Тот, что ехал в одних трусах на капоте, провел ночь в отделе полиции, ему выписали протокол и утром отправили в суд. Второй лишился машины до выяснения всех обстоятельств. И сейчас суд определился с наказанием.

- Парень получил штраф в 500 рублей, - сообщил "КП-Петербург" источник.

Силовики мрачно шутят, что теперь ему можно покупать абонемент на такие поездки, намекая на небольшое наказание.