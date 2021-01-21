Дорожные и коммунальные службы усилили работу из-за снегопада в Ленобласти

В Ленобласти ввели режим повышенной готовности из-за снегопада. Фото: vk.com/pravitelstvo_lenobl

В Ленинградской области вслед за Санкт-Петербургом ввели дополнительные меры по усилению дорожных, жилищно-коммунальных и топливно-энергетических служб. Все из-за снегопада, свалившегося на регион. Сильные осадки продолжат идти и в пятницу, 22 января, вдобавок в 47 регион заглянет даже туман, о чем в МЧС предупреждают водителей. И это не говоря о гололедице. В общем, с личного транспорта лучше пересесть на общественный.

- Метеорологические условия ухудшаются. В связи с этим организовано круглосуточное дежурство органов исполнительной власти, муниципальных администраций и аварийных служб. В МЧС усилили работу областных пожарно-спасательных подразделений. Для уборки снега предусмотрено привлечение резервной спецтехники, - рассказывают в пресс-службе правительства Ленобласти.

Добавим, что в Санкт-Петербурге после снегопада может пойти ледяной дождь.