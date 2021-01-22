Стало известно о состоянии Дзюбы и Лунева, заболевших коронавирусом

Семак заверил, что зараженные коронавирусом Лунев и Дзюба чувствуют себя нормально. Фото: Александр ГЛУЗ

Футболисты «Зенита» Артем Дзюба и Андрей Лунев, заболевшие коронавирусом, уже неделю не могут присоединиться к команде, находящейся на тренировочном сборе в Дубае. Дело в том, что у обоих футболистов тест на инфекцию все еще дает положительный результат. Ранее Сергей Семак надеялся, что Дзюба вот-вот вылетит в ОАЭ, но, похоже, планы вновь поменялись.

- Артем и Андрей провели обследование. Пока ничего не изменилось, они нормально себя чувствуют, но мы ждем, естественно, когда тест будет отрицательным для того, чтобы они начали заниматься, - сообщил главный тренер пресс-службе клуба после окончания товарищеского матча с «Ригой», закончившегося победой сине-бело-голубых со счетом 4:0.

Добавим, что ранее «КП-Петербург» писала, как именно Артем Дзюба отметил Новый год – в большой мужской компании. Возможно, именно там он и подхватил инфекцию. Сам форвард «Зенита» о своем состоянии ничего не рассказывает, но в Instagram ему желают здоровья.