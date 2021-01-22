Митянина заявила о резком росте числа детских суицидов в Санкт-Петербурге

Детский омбудсмен заявила о резком росте детских самоубийств в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина сообщила о резком росте числа детских самоубийств в Северной столице. По словам детского омбудсмена чаще остальных на суицид решаются подростки в возрасте 16-17 лет. Что касается статистики, то в 2019 году с собой покончили 3 несовершеннолетних, а за 9 месяцев 2020-го – уже 10. При этом, как рассказывают в следственных органах, дети росли в благополучных семьях и на профилактических учетах не состояли.

- Анализ ситуации позволяет мне сделать вывод, что ребенок либо находится в такой среде, либо поставлен в такие условия, которые конкретно для него являются невыносимыми до такой степени, что единственным выходом он видит суицид, - выдвигает версию причины самоубийств Митянина.

Детский омбудсмен считает, что повлиять на число суицидов в Санкт-Петербурге можно с помощью воспитания воспитателей – тех, кто учит подростков и работает с ними в кружках.

Напомним, ранее в Северной столице предотвратили самоубийство трех школьниц благодаря всем силовикам одного из районов, которые устремились на поиски девочек.