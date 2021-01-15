В Санкт-Петербурге прошла настоящая спецоперация по спасению трех 13-летних школьниц от суицида. Девочки не вернулись домой из школы, оставили предсмертные записки и отправили родителям прощальные сообщения. Обеспокоенные мамы подростков сразу же позвонили в полицию, и на поиски девочек бросились больше 100 сотрудников МВД и Росгвардии. Руководила всем процессом сотрудница дежурной части Алена Новикова, которая вовремя обратилась к коллегам из ФСБ и запросила у них геолокацию детей по их сотовым телефонам. После этого женщина стала сопоставлять полученный биллинг с картами заброшенных зданий в округе, - ведь именно туда, по информации родителей, девочки в последнее время постоянно ходили. Когда школьниц нашли, они были в шаге от смерти, но благодаря хитрому плану Новиковой, их удалось спасти!«КП-Петербург» нашла главную героиню успешной спецоперации. Ей оказалась потомственная сотрудница МВД, начальник смены дежурной части УМВД России по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга, майор полиции Алена Новикова. Красавица в погонах рассказала «Комсомолке», как разворачивался этот триллер и что все это время испытывали силовики, понимая, что счет идет на секунды…«СЧЕТ ШЕЛ НА МИНУТЫ»- Алена Александровна, все просто поражены этой историей...- История на самом деле страшная, но, к счастью, со счастливым концом, если в данном случае это можно так назвать. Когда заявка пришла по линии 112, ее получил мой помощник. Звонили две мамы, которым девочки сообщили обо всем в соцсетях. Мы когда читали эти сообщения, мурашки по коже шли. Помощник мне сразу сообщил, а мы незамедлительно передали в эфир нарядам Красногвардейского района. Позвонили родителям, уточнили приметы девочек, взяли их фотографии. Отправили их всем нарядам, чтобы было не только описание, в чем одеты, а чтобы можно было зрительно их найти. Самое страшное для меня было то, что мы не успеем их спасти. Это на самом деле было такое ощущение, что все решается сейчас, счет идет на минуты. Может, они написали и уже это совершают. А у нас нет времени для того, чтобы раскачиваться.Алена Новикова вспоминает, что в тот момент развивалось все стремительно. На поиски девочек были брошены все, кто только мог.- Район по территориальности был 26-ого отдела полиции. Мы не только весь отдел полиции, но и весь наш уголовный розыск, инспекторов по делам несовершеннолетних бросили на поиски. Поисками занимались все: просматривали записи камер наблюдения, объезжали весь район. Одна из мам сказала, что девочки упомянули, что они у здания, где деревянные ворота, у «заброшки». У нас была надежда, что они далеко не ушли. Но уверенности не было. Поэтому, чтобы не терять время, я попросила ФСБ пробиллинговать их телефон. Они в течение нескольких минут прислали нам последнюю геолокацию школьниц. И мы сузили зону поиска. Это был Индустриальный проспект и проспект Энтузиастов. Там еще ТЦ «Июнь» рядом. Вся информацию постоянно передавались в эфир, уточнялись данные, наряды координировались. Благодаря этому мы быстро нашли девочек.- Вы действительно по картам смотрели зону геолокации и искали заброшенные здания?- Это вообще огромная работа была. Смотрели и камеры, и карты, и даже в памяти восстанавливали, где здание может находиться, которое описывали. Такая горячая работа проводилась. И я была не одна. Я - начальник смены дежурной части, у меня было два помощника - оперативных дежурных Елена Казеко и Денис Оводнев. В моем подчинении еще четыре отдела полиции: № 26, 52, 13 и 66. Там также работают оперативные дежурные, которым я даю указания. Я связывалась со всеми службами: уголовным розыском, службой по делам несовершеннолетних. Все оперативно получали информацию. Я ведь не могу уйти с поста, чтобы искать, я могу давать команды и указания, координировать и организовать эту работу. У меня главная радиостанция по району, в которую я даю координаты нарядам ГИБДД, Росгвардии и отдельным ротам ППСП. Они все меня слышали, они мне говорили, что приняли информацию и едут туда, куда я даю указания.«ИСКАЛИ БЕГОМ - НИЗКИЙ СТАРТ И СТОМЕТРОВКА»- Как вы решили позвонить в ФСБ?- Звонок в ФСБ был, потому что была реальная угроза жизни. У меня до сих пор внутри все дрожит. Потому что страшно было, страшно, что не успеем. Мне было страшно от того, какой способ они изберут... Тут нельзя предугадать. Интернет у них в открытом доступе. В ФСБ я обращаюсь с периодичностью по мере необходимости. Если ребенок маленький, вообще без разговоров обращаемся в ФСБ. Если у него телефон есть. Район достаточно большой, заброшенных домов и недостроенных зданий много.- А сколько всего человек участвовали в поисках?- Вы писали, что 80 сотрудников - это как минимум. Вся информация прошла по всем отделам, весь Красногвардейский район был занят только одной задачей – найти несовершеннолетних. Одномоментно на поиск вышли уголовный розыск порядка 40 сотрудников, порядка 40 сотрудник 26-ого отдела полиции, плюс наряды Красногвардейского района и Росгвардия. Это более 100 человек. Помимо этого в каждом отделе занимались поиском детей. Все сотрудники владели информацией. Проверяли также и ТРЦ «Июнь», потому что была информация, что девочки заходили туда погреться.- Помните свои эмоции, когда детей нашли?- На самом деле двойные эмоции. Первое - облегчение, будто груз свалился с плеч. А потом думаешь: \\"Как они могли поступить так со своими родителями, с нами?\\" Мы все переживали. У нас у всех сотрудников практически есть дети. Хотелось бы, чтобы они осознали, какие силы были брошены, чтобы спасти их жизни, чтобы больше никогда не было таких мыслей. Дети-то все талантливые, имеют увлечения, ходят в секции. Нельзя обесценивать жизнь, это страшно. Надо думать о своих близких и сотрудниках. Мы ведь передвигались бегом: низкий старт и стометровка.«БЛАГОДАРНОСТЬ, СЛЕЗЫ И РАДОСТЬ»- Кто приехал на тот адрес, где были дети?- На этот адрес направили два наряда, кто быстрее доедет. Отдельная рота ППСП и наряд Росгвардии. Когда они приехали, девочки были в таком состоянии, что им сразу же вызвали скорую. Это сделали молниеносно, я сразу же позвонила, скорая потом нам отзванивалась, спрашивала, куда конкретно подняться им, мы их тоже координировали. Девочкам было очень плохо. Им оказывали помощь. А дальше уже действовали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, уголовный розыск и ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, чтобы выяснить все обстоятельства.- Как отреагировали родители, когда детей нашли?- Я уверена, что они поблагодарили сотрудников. Там было столько эмоций: и слезы, и радость. Это самое страшное, что может произойти в жизни, дети – самое важное в жизни родителей. Я благодарна родителям, что они не стали сами искать детей, хотя они и искали тоже, но не своими силами, а сразу обратились в полицию. У них не было мыслей, что лучше не говорить никому, они могли бы подождать, может, девочки пошутили. Да, мы бы их нашли, но нашли бы позже. Что было бы - даже гадать не будем.Алена Новикова служит в полиции уже 24 года. У нее двое детей-подростков, муж – тоже сотрудники полиции. В органах служат и служили ее дядя, отец, родная сестра, а также двоюродные братья и сестры.- У нас это семейное, - смеется Алена Новикова.Сейчас жизни детей ничего не угрожает. С ними родители. Матери благодарны всем сотрудникам, кто принимал участие в поисках и сейчас разбираются в случившемся.- Поблагодарите от меня всех причастных за неравнодушие и высокий профессионализм, - попросила «КП-Петербург» мать одной из девочек, попросив не упоминать ее фамилию.Напомним, как уже выяснилось после спасения девочек, уйти из жизни они собирались заранее: с декабря подружки обсуждали все нюансы страшного плана в \\"группе смерти\\".ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Чудо под Старый Новый год: Сотрудница дежурной части, ФСБ и 80 полицейских отыскали и спасли трех школьниц от самоубийстваДевочки оставили родителям прощальное послание и уже были в шаге от смерти, но смекалка красавицы в погонах и упорство почти сотни ее коллег помогли найти их в заброшенной парадной (подробности)Три школьницы, которых от самоубийства спасли 80 полицейских и ФСБ, планировали самоубийство в «группе смерти»Девочки обсуждали свой уход из жизни с декабря (подробности)