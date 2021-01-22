Царство мокрого снега, дождя и гололедицы: Сколько продержится теплая погода в январе в Санкт-Петербурге

Узнали, сколько еще продержится теплая погода в конце января в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Северную столицу пришла оттепель. «Комсомолка» узнала у синоптиков, сколько еще продержится теплая погода в конце января 2021 года в Санкт-Петербурге. Готовиться к плюсовой температуре нужно минимум четыре следующих дня, с 23 по 26 января. И это сразу после того, как на город обрушился грандиозный снегопад, повлекший за собой множество аварий.

- Первые три дня оттепели будет небольшой дождь, а также мокрый снег. Температура не поднимется выше +3 градусов по Цельсию. На дорогах местами будет гололедица, - сообщают в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

С 27 января в Северную столицу вновь вернется холод. Сначала столбики термометров опустятся до минус 1 градуса, а в последующие дни еще сильнее, до минус 6.

Что касается Ленобласти, то плюсовая температура заглянет и туда с 23 января, однако по ночам будет холодать до минус 5 градусов.