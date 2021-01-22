Видео и фото последствий снегопада в Санкт-Петербурге 21 января 2021: Жуткие пробки и массовые ДТП

Видео и фото последствий мощного снегопада в Санкт-Петербурге 21 января 2021 года. Фото: комитет по благоустройству

«Комсомолка» собрала самые эффектные видео и фото последствий снегопада в Санкт-Петербурге, который пришелся на 21 января 2021 года. Напомним, что в городе на протяжении двух дней выпадет, как ожидается, от 10 до 15 сантиметров осадков из-за циклонического вихря. Все дорожные и жилищно-коммунальные службы тут же перевели в режим повышенной готовности.

- Дворы города будут очищать от снежных масс около 7,2 тысячи дворников управляющих компаний, 1,5 тысячи кровельщиков, 250 единиц малой механизации и 660 единиц большой техники, - рассказали в Смольном, прогнозируя, что сильный снег будет идти вплоть до 15:00 пятницы.

На выручку дворникам в уборке тротуаров приходит малая техника. Фото: комитет по благоустройству

Вечером четверга Северную столицу сковали пробки. Почти во всех районах заторы на главных улицах достигали 8 баллов, что на 2 больше, чем в обычный день. Плотно было даже на ЗСД.

Поздней ночью в комитете по благоустройству отчитались, что после 00:00 город очищают от осадков 1030 единиц техники и 439 дворников.

- Дорожники незамедлительно приступили к подметанию улиц и ликвидации скользкости с помощью песка и соли. Особое внимание уделено состоянию тротуаров, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, перекрестков, территорий прилегающих к социальным объектам, - сообщили посреди ночи в Смольном.

"Тройничок" на пересечении Российского и Товарищеского проспектов. Фото: vk.com/spb_today

Что касается происшествий, то их была масса. Крупное сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте» переполнялось массой новостей об авариях. Например, на пересечении Российского и Товарищеского проспектов столкнулись три машины да так, что одна улетела прямиком в сугроб на газоне.

Федеральная трасса в сторону Москвы и вовсе оказалась заблокирована фурой. Грузовик занесло, отчего он встал параллельно движению транспорта. По словам очевидца, Владимира, объезд организовали через город Тосно.

Фура не справилась с циклоническим вихрем. Фото: vk.com/spb_today

На мосту Александра Невского произошло массовое ДТП с участием пяти машин, среди которых были «Ягуар» и «Лексус». Свидетель аварии пишет, что автомобили «поплыли».

Не обошлось и без ДТП с участием общественного транспорта – на перекрестке улиц бабушкина и проспекта Александровской фермы кроссовер влетел в бок автобуса. О пострадавших не сообщается.

Кроссовер влетел в автобус. Фото: vk.com/spb_today

Добавим, что пожаловаться на плохую уборку дорог можно, позвонив по круглосуточному телефону 314-60-13 в дежурную службу комитета по благоустройству.